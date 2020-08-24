Официальный Берлин считает вероятным отравление Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Правительство Германии не исключает, что российский оппозиционер Алексей Навальный, доставленный на лечение в берлинскую клинику "Шарите", был отравлен. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на DW.
Существует "определенная вероятность" подобной ситуации, заявил Зайберт.
"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - добавил он.
Официальный Берлин призвал к "полной прозрачности" в расследовании инцидента.
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил утром в аэропорту.
Оппозиционера в коме утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.