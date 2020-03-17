Офіційне рішення про зупинку чемпіонату України з футболу очікується до кінця дня - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Керівництво Української Прем'єр-ліги проконсультувалось з УЄФА і має намір зупинити розіграш поточного сезону чемпіонату України з футболу, передає УНН з посиланням на ефір телеканалу "Футбол".
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що відповідне рішення буде приймати виконком УАФ.
"Ми всі бачимо як посилюється боротьба з коронавірусом. Ми звернулися до членів виконкому УАФ, з тим, щоб вони підтримали рішення про призупинення всіх змагання на території України до наступного розпорядження, без дати. Ми всі розуміємо, що життя і здоров'я людей набагато важливіші. Будемо чекати хороших новин від уряду, щоб продовжити чемпіонат. Офіційне рішення з цього приводу буде сьогодні, до кінця дня", - сказав Павелко.
Нагадаємо, 15 березня за підсумками 23-го туру чемпіонату України з футболу "Зоря" посунула "Динамо" на третє місце.
Також нагадаємо, через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік.