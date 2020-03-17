Официальное решение об остановке чемпионата Украины по футболу ожидается до конца дня - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Руководство Украинской Премьер-лиги проконсультувалось с УЕФА и намерено остановить розыгрыш текущего сезона чемпионата Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на эфир телеканала "Футбол".
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что соответствующее решение будет принимать исполком УАФ.
"Мы все видим как усиливается борьба с коронавирусом. Мы обратились к членам исполкома УАФ, с тем, чтобы они поддержали решение о приостановлении всех соревнования на территории Украины до следующего распоряжения, без даты. Мы все понимаем, что жизнь и здоровье людей гораздо важнее. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение по этому поводу будет сегодня до конца дня", - сказал Павелко.
Напомним, 15 марта по итогам 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" подвинула "Динамо" на третье место.
Также напомним, из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 в год.