Официальное решение об остановке чемпионата Украины по футболу ожидается до конца дня - Павелко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101639 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104869 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106869 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105751 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114571 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101140 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105520 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106704 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131610 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130462 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Официальное решение об остановке чемпионата Украины по футболу ожидается до конца дня - Павелко

Официальное решение об остановке чемпионата Украины по футболу ожидается до конца дня - Павелко

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Руководство Украинской Премьер-лиги проконсультувалось с УЕФА и намерено остановить розыгрыш текущего сезона чемпионата Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на эфир телеканала "Футбол".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что соответствующее решение будет принимать исполком УАФ.

"Мы все видим как усиливается борьба с коронавирусом. Мы обратились к членам исполкома УАФ, с тем, чтобы они поддержали решение о приостановлении всех соревнования на территории Украины до следующего распоряжения, без даты. Мы все понимаем, что жизнь и здоровье людей гораздо важнее. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение по этому поводу будет сегодня до конца дня", - сказал Павелко.

Напомним, 15 марта по итогам 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" подвинула "Динамо" на третье место.

Также напомним, из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 в год.

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