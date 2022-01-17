Офіцерські кинджали та ордени: литовець хотів контрабандою вивезти з України сотню речей часів СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Громадянин Литви намагався незаконно вивести з України предмети часів Радянського Союзу, які можуть становити культурну та історичну цінність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
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Старовинні речі прикордонники Волинського загону виявили в автомобілі Nissan, яким з України виїжджав громадянин Литви.
Офіцерські кортики морські, медалі та ордени часів Радянського Союзу іноземець сховав під обшивкою багажника.
Крім того, правоохоронці виявили в автомобілі 13 монет 1922-1925 років, радянські нагородні документи та друковані видання.
Прикордонники повідомили в СБУ про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда".
136 предметів, які можуть становити культурну та історичну цінність, передали компетентним органам для перевірки.
Нагадаємо
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в українця, який хотів відлетіти до Риму, вилучили 111 предметів часів Третього рейху.