Голова Гітлера, годинники люфтваффе та намисто з черепами: з України намагались вивезти понад 100 предметів часів Третього рейху
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в українця, який хотів відлетіти до Риму, на "зеленому коридорі" вилучили 111 предметів часів Третього рейху. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську митницю.
Деталі
У валізі 53-річного українця виявили: каски, ложки, виделки, консервний ключ, 80 монет із білого металу, ґудзики, "газбак" (ємність для зберігання протигазу), фляги, біноклі, пів літрову маслянку, кістяне намисто з черепами, іспанські хрести (відзнака для німців, які брали участь у Громадянській війні в Іспанії протягом 1936-1939 років), військові авіаційні годинники люфтваффе, скульптурну голову Гітлера.
Практично на всіх предметах зображено свастику та написи, пов’язані з діяльністю нацистської Німеччини і Третього рейху. Був лише один орден радянського періоду — "Знак почета".
Як повідомляють, чоловік хотів продати ці предмети, щоб компенсувати вартість квитка до Риму.
Митну декларацію пасажир не заповнював, відповідних документів на право вивезення предметів, які можуть мати історичну цінність, у нього не було.
Старовинні предмети вилучили та доправили на експертизу для визначення їхньої історичної, музейної цінності та вартості.
На чоловіка склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо
Учора, 4 листопада, в аеропорті “Бориспіль” київські правоохоронці виявили трьох живих вовків, яких намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка.