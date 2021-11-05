Голова Гитлера, часы люфтваффе и бусы с черепами: из Украины пытались вывезти более 100 предметов времен Третьего рейха
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" в украинца, который хотел улететь в Рим, на "зеленом коридоре" изъяли 111 предметов времен Третьего рейха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую таможню.
Детали
В чемодане 53-летнего украинца обнаружили: каски, ложки, вилки, консервный ключ, 80 монет из белого металла, пуговицы, "газбак" (емкость для хранения противогаза), фляги, бинокли, поллитровую масленку, костяное ожерелье с черепами, испанские кресты (награда для немцев, участвовавших в Гражданской войне в Испании в течение 1936-1939 годов), военные авиационные часы люфтваффе, скульптурную голову Гитлера.
Практически на всех предметах изображены свастика и надписи, связанные с деятельностью нацистской Германии и Третьего рейха. Был лишь один орден советского периода — "Знак почета".
Как сообщают, мужчина хотел продать эти предметы, чтобы компенсировать стоимость билета в Рим.
Таможенную декларацию пассажир не заполнял, соответствующих документов на право вывоза предметов, которые могут иметь историческую ценность, у него не было.
Старинные предметы изъяли и отправили на экспертизу для определения их исторической, музейной ценности и стоимости.
На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним
Вчера, 4 ноября, в аэропорту “Борисполь” киевские правоохранители выявили трех живых волков, которых пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка.