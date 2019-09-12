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Офіс Президента представив фільм про повернення полонених українців

Офіс Президента представив фільм про повернення полонених українців

Київ • УНН

 • 9664 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Офіс Президента України у середу ввечері представив на своїй сторінці у Facebook короткометражний фільм "Наші вдома" про повернення 35 полонених у Росії українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.

"Цей невеличкий фільм – іще одне підтвердження того, що українці своїх у біді не кидають. Далі буде!", йдеться в анотації фільму.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.

Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців.

Українські Національні Новини

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