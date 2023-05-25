Офіс міністра економіки Німеччини отримав конверт із білим порошком

ukru
Ексклюзив
05:38 • 6857 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278252 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375487 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308665 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343258 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307061 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223203 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206984 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165559 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540311 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 11680 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 14768 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 25399 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 23478 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 21618 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397591 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540311 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573055 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569958 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 954 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206915 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375487 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176654 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167448 перегляди
Актуальне
Офіс міністра економіки Німеччини отримав конверт із білим порошком

Офіс міністра економіки Німеччини отримав конверт із білим порошком

Київ • УНН

 • 443057 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Офіс міністра економіки Німеччини Роберта Хабека отримав конверт із білим порошком. Речовину вивезли в контейнері, поліцейська операція тривала дві години. Проведена експертиза показала, що це був пісок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У четвер офіс міністра економіки Німеччини Роберта Хабека у своєму виборчому окрузі повідомив, що отримав конверт із білою речовиною, що викликало масштабну поліцейську операцію.

Після попередньої перевірки поліція вважає, що ця речовина була просто дрібно розмеленим піском, сказав представник поліції, очікуючи повного розслідування інциденту.

Співробітники офісу Хабека у Фленсбурзі, розташованому недалеко від північного кордону з Данією, принесли конверт у середу вдень у поліцію, яка згодом викликала пожежну бригаду, йдеться в заяві поліції.

Поліцейська операція тривала дві години, і речовину було вивезено з будівлі пожежною бригадою в контейнері.

Хабек, чиє міністерство відповідає за енергетику та економіку, а також є заступником канцлера Німеччини, був обличчям гучної політики, спрямованої на пом'якшення економічних наслідків вторгнення росії в Україну.

Останніми тижнями його рейтинг в опитуваннях громадської думки впав після скандалу про кумівство в його міністерстві та критики його ініціативи щодо поступової відмови від старих систем домашнього опалення.

Доповнення

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек відвідував Україну на початку квітня. У межах візиту Хабек разом з делегацією німецьких представників бізнесу відвідав електропідстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують найбільш густонаселені райони України. Зазначається, що Берлін та Київ мають офіційне енергетичне партнерство з 2020 року, спрямоване на підвищення енергоефективності, модернізацію електроенергетики, розширення виробництва відновлюваної енергії та скорочення викидів парникових газів.

Наразі енергетична допомога Німеччини здебільшого зосереджена на аварійному ремонті мережі після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство Фінляндії у москві отримало три конверти з невідомою речовиною - росЗМІ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64