Офіс міністра економіки Німеччини отримав конверт із білим порошком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Офіс міністра економіки Німеччини Роберта Хабека отримав конверт із білим порошком. Речовину вивезли в контейнері, поліцейська операція тривала дві години. Проведена експертиза показала, що це був пісок, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У четвер офіс міністра економіки Німеччини Роберта Хабека у своєму виборчому окрузі повідомив, що отримав конверт із білою речовиною, що викликало масштабну поліцейську операцію.
Після попередньої перевірки поліція вважає, що ця речовина була просто дрібно розмеленим піском, сказав представник поліції, очікуючи повного розслідування інциденту.
Співробітники офісу Хабека у Фленсбурзі, розташованому недалеко від північного кордону з Данією, принесли конверт у середу вдень у поліцію, яка згодом викликала пожежну бригаду, йдеться в заяві поліції.
Поліцейська операція тривала дві години, і речовину було вивезено з будівлі пожежною бригадою в контейнері.
Хабек, чиє міністерство відповідає за енергетику та економіку, а також є заступником канцлера Німеччини, був обличчям гучної політики, спрямованої на пом'якшення економічних наслідків вторгнення росії в Україну.
Останніми тижнями його рейтинг в опитуваннях громадської думки впав після скандалу про кумівство в його міністерстві та критики його ініціативи щодо поступової відмови від старих систем домашнього опалення.
Доповнення
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек відвідував Україну на початку квітня. У межах візиту Хабек разом з делегацією німецьких представників бізнесу відвідав електропідстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують найбільш густонаселені райони України. Зазначається, що Берлін та Київ мають офіційне енергетичне партнерство з 2020 року, спрямоване на підвищення енергоефективності, модернізацію електроенергетики, розширення виробництва відновлюваної енергії та скорочення викидів парникових газів.
Наразі енергетична допомога Німеччини здебільшого зосереджена на аварійному ремонті мережі після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство Фінляндії у москві отримало три конверти з невідомою речовиною - росЗМІ