Офис министра экономики Германии получил конверт с белым порошком
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Офис министра экономики Германии Роберта Хабека получил конверт с белым порошком. Вещество вывезли в контейнере, полицейская операция длилась два часа. Проведенная экспертиза показала, что это был песок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В четверг офис министра экономики Германии Роберта Хабека в своем избирательном округе сообщил, что получил конверт с белым веществом, что вызвало масштабную полицейскую операцию.
После предварительной проверки полиция считает, что это вещество было просто мелко размолотым песком, сказал представитель полиции, ожидая полного расследования инцидента.
Сотрудники офиса Хабека во Фленсбурге, расположенном недалеко от северной границы с Данией, принесли конверт в среду днем в полицию, которая впоследствии вызвала пожарную бригаду, говорится в заявлении полиции.
Полицейская операция длилась два часа, и вещество было вывезено из здания пожарной бригадой в контейнере.
Хабек, чье министерство отвечает за энергетику и экономику, а также является заместителем канцлера Германии, был лицом громкой политики, направленной на смягчение экономических последствий вторжения России в Украину.
В последние недели его рейтинг в опросах общественного мнения упал после скандала о кумовстве в его министерстве и критики его инициативы по постепенному отказу от старых систем домашнего отопления.
Дополнение
Министр экономики Германии Роберт Хабек посещал Украину в начале апреля. В рамках визита Хабек вместе с делегацией немецких представителей бизнеса посетил электроподстанции НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают наиболее густонаселенные районы Украины. Отмечается, что Берлин и Киев имеют официальное энергетическое партнерство с 2020 года, направленное на повышение энергоэффективности, модернизацию электроэнергетики, расширение производства возобновляемой энергии и сокращение выбросов парниковых газов.
Сейчас энергетическая помощь Германии в основном сосредоточена на аварийном ремонте сети после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
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