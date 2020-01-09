Офіс Генпрокурора змінив структуру військової прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора змінив структуру військової прокуратури Об’єднаних сил для ефективного розслідування небойових смертей військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 січня 2020 року погодив організаційні зміни в структурі та штатному розписі військової прокуратури Об’єднаних сил щодо утворення відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо розслідування причин смертей військовослужбовців не у бойовій обстановці", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що діяльність цього відділу буде зосереджена на нагляді щодо розслідування злочинів за фактами втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення ООС.
"Крім того, Офіс Генерального прокурора перед Міністерством внутрішніх справ України ініціював утворення при ГУ Нацполіції в Донецькій області окремого слідчого підрозділу для розслідування зазначених кримінальних проваджень. Такі організаційні заходи забезпечуватимуть оперативну координацію дій органів досудового розслідування", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у центральному офісі Головної військової прокуратури залишиться близько 80 працівників.