Офис генпрокурора изменил структуру военной прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Офис Генерального прокурора изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых смертей военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 года согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры Объединенных сил касательно создания отдела процессуального руководства досудебным расследованием уголовных производств по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке", - говорится в сообщении.
Указано, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений по фактам потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения ООС.
"Кроме того, Офис Генерального прокурора перед Министерством внутренних дел Украины инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств. Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в центральном офисе Главной военной прокуратуры останется около 80 человек.