Офіс генпрокурора розслідує зловживання в Національній академії аграрних наук України

Офіс Генерального прокурора за повідомленням Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, розпочав кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовцями НААН (ч. 2 ст. 364 КК України).

“Згідно звіту Рахункової палати, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН перебувало 465 тис га землі, але до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис га — 69%. Дані про решту 145 тис га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково”, — вказано у повідомленні.

У користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижча ніж в середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019 чистого доходу від реалізації продукції. При цьому під час реалізації врожаїв також не враховувалась ситуація на ринку, що спричинило недоотримання ще 883 млн грн виручки.

“За висновками Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління Національної поліції України”, — зазначили в ОГПУ.

Також Офіс Генерального прокурора доручив регіональним прокуратурам активізувати досудове розслідування в інших раніше розпочатих кримінальних провадженнях за фактами можливих протиправних дій службових осіб структурних підрозділів НААН.

Раніше, у Запоріжжі СБУ викрила оборудки з землею на мільйони гривень.