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Офис генпрокурора расследует злоупотребления в Национальной академии аграрных наук Украины

Киев • УНН

 • 22024 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Офисом генпрокурора начато уголовное производство по фактам злоупотреблений в Национальной академии аграрных наук Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОГПУ.

Офис генпрокурора расследует злоупотребления в Национальной академии аграрных наук Украины

Офис Генерального прокурора по сообщению Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования Национальной академией аграрных наук Украины средств государственного бюджета и управления объектами государственной собственности, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета, начал уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами НААН (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

“Согласно отчету Счетной палаты, к началу 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс га земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс га — 69%. Данные об остальных 145 тыс га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично”, — указано в сообщении.

В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных культур на этих предприятиях значительно ниже чем в среднем по Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019 году чистого дохода от реализации продукции. При этом при реализации урожаев тоже не учитывалась ситуация на рынке, что привело к недополучению еще 883 млн грн выручки.

“По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски. Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Главное следственное управление Национальной полиции Украины”, — отметили в ОГПУ.

Также Офис Генерального прокурора поручил региональным прокуратурам активизировать досудебное расследование в других ранее начатых уголовных производствах по фактам возможных противоправных действий должностных лиц структурных подразделений НААН.

Ранее, в Запорожье СБУ разоблачила сделки с землей на миллионы гривен.

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