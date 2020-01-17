Офіс Генпрокурора розпочне добір на 100 посад прокурорів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 21540 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 23115 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 26275 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 227697 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 157511 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 134538 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 137659 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 150589 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148955 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 233191 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 26411 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 34599 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 12927 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 29416 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 30382 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 21490 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 227646 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 192788 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 310880 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 331677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 30877 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 14234 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 62943 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 45320 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 59272 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Офіс Генпрокурора розпочне добір на 100 посад прокурорів

Київ • УНН

 • 14893 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. В Офісі Генпрокурора 20 січня розпочнеться добір кандидатів на 100 посад прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Офіс Генпрокурора розпочне добір на 100 посад прокурорів

"20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів в межах добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора. Відповідний наказ Генерального прокурора і оголошення вакансій було оприлюднено сьогодні, 17 січня 2020 року, на сайті Офісу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, в Офісі очікують на фахівців з п’ятирічним досвідом у галузі права.

"Сама процедура аналогічна атестації прокурорів і складається з трьох етапів – тести на знання законодавства і загальні здібності та співбесіда з практичним завданням. За результатами цих етапів буде складено рейтинг успішних кандидатів, яким ми запропонуємо пройти навчання і стажування", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що документи від охочих будуть прийматись до 2 лютого 2020 року включно.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Генпрокурора, на керівні посади в Офісі прокурорів призначатимуть через співбесіду з шістьма членами комісії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66