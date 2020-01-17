Офіс Генпрокурора розпочне добір на 100 посад прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Офісі Генпрокурора 20 січня розпочнеться добір кандидатів на 100 посад прокурорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів в межах добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора. Відповідний наказ Генерального прокурора і оголошення вакансій було оприлюднено сьогодні, 17 січня 2020 року, на сайті Офісу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, в Офісі очікують на фахівців з п’ятирічним досвідом у галузі права.
"Сама процедура аналогічна атестації прокурорів і складається з трьох етапів – тести на знання законодавства і загальні здібності та співбесіда з практичним завданням. За результатами цих етапів буде складено рейтинг успішних кандидатів, яким ми запропонуємо пройти навчання і стажування", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що документи від охочих будуть прийматись до 2 лютого 2020 року включно.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Генпрокурора, на керівні посади в Офісі прокурорів призначатимуть через співбесіду з шістьма членами комісії.