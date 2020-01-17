Офис Генпрокурора начнет добор на 100 должностей прокуроров

"20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов в пределах отбора на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора. Соответствующий приказ Генерального прокурора и объявления вакансий было обнародовано сегодня, 17 января 2020 года, на сайте Офиса", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в Офисе ожидают специалистов с пятилетним опытом в области права.

"Сама процедура аналогична аттестации прокуроров и состоит из трех этапов - тесты на знание законодательства и общие способности и собеседование с практическим заданием. По результатам этих этапов будет составлен рейтинг успешных кандидатов, которым мы предложим пройти обучение и стажировку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документы от желающих будут приниматься до 2 февраля 2020 года включительно.

Напомним, по информации Офиса Генпрокурора, на руководящие должности в Офисе прокуроров будут назначать через собеседование с шестью членами комиссии.