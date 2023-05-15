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Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування щодо обстрілу цивільних на Херсонщині

Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування щодо обстрілу цивільних на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування за фактом обстрілу цивільних на Херсонщині, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Так, за даними слідства, 14 травня у Нововоронцовській громаді на території місцевого сільського господарства здетонував невідомий вибуховий пристрій, залишений російськими військовими під час окупації.

Повідомляється, що внаслідок вибуху загинуло п’ять цивільних - працівників господарства.

Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події.

"Також окупанти обстріляли село у Милівській громаді. Ворожий снаряд влучив на територію приватного будинку. У цей час на городі порався господар. Від отриманої мінно вибухової травми він загинув", - додали в Офісі генпрокурора.

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