Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування щодо обстрілу цивільних на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування за фактом обстрілу цивільних на Херсонщині, пише УНН.
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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Так, за даними слідства, 14 травня у Нововоронцовській громаді на території місцевого сільського господарства здетонував невідомий вибуховий пристрій, залишений російськими військовими під час окупації.
Повідомляється, що внаслідок вибуху загинуло п’ять цивільних - працівників господарства.
Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події.
"Також окупанти обстріляли село у Милівській громаді. Ворожий снаряд влучив на територію приватного будинку. У цей час на городі порався господар. Від отриманої мінно вибухової травми він загинув", - додали в Офісі генпрокурора.
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