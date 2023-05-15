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Офис Генпрокурора: начато расследование по обстрелу гражданских на Херсонщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале расследования по факту обстрела гражданских на Херсонщине, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, по данным следствия, 14 мая в Нововоронцовской громаде на территории местного сельского хозяйства сдетонировало неизвестное взрывное устройство, оставленное российскими военными во время оккупации.

Сообщается, что в результате взрыва погибло пять гражданских - работников хозяйства.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия.

"Также оккупанты обстреляли село в Миловской громаде. Вражеский снаряд попал на территорию частного дома. В это время на огороде занимался хозяин. От полученной минно взрывной травмы он погиб", - добавили в Офисе генпрокурора.

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