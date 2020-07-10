Офіс Генпрокурора почав розслідування участі громадянина Чилі у НЗФ на Донбасі

"Прокурорами... внесено до ЄРДР відомості за фактами участі найманця у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Прокурори, як вказано, встановили, що "з 2018 року громадянин Республіки Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків".

"Відомо, що іноземець підпорядковувався так званому "Полку Всевеликого войска Донского", учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області РФ", - додали у прокуратурі.

Вказано, що відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, він є найманцем, а його дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Раніше було відкрито справу щодо найманців із Франції, які воювали у складі НЗФ РФ на Донбасі.