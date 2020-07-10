Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Офис Генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по участию иностранного наемника в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте на Донбассе - подозревается гражданин Чили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокурорами ... внесен в ЕРДР сведения по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Прокуроры, как указано, установили, что "с 2018 года гражданин Республики Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям".
"Известно, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ", - добавили в прокуратуре.
Указано, что в соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, он является наемником, а его действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее было открыто дело в отношении наемников из Франции, которые воевали в составе НВФ РФ на Донбассе.