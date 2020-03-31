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Однозначно потрібно догравати: наставник "Зорі" розповів про ситуацію з УПЛ

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник поділився думками з приводу доцільності продовження розіграшу чемпіонату України сезону 2019/2020. Слова фахівця наводить пресслужба клубу, передає УНН.

Рульовий луганчан має однозначну думку у даному питанні.

"Чемпіонат однозначно потрібно догравати. Не зупинятися на 23-му турі. Хочу, щоб ми зіграли ці 9 ігор і спокійно дійшли до своєї мети. Хочемо знову грати в футбол і показувати на полі свою майстерність", - зізнався коуч.

Також Скрипник пообіцяв грою команди залучати в майбутньому максимально можливу кількість фанатів на стадіонах.

"Ті завзяті вболівальники, які люблять футбол, коли закінчиться пандемія, прийдуть на стадіон і будуть насолоджуватися грою. Віримо в краще. Ми своєю грою залучимо уболівальників на стадіон. Ми грали вже гри, коли стадіон на 90 відсотків був заповнений. З "Еспаньолом", "Динамо", "Шахтарем". Такі ігри надихають як уболівальників, так і команду. Ми граємо не в рідному місті. Але щиро вдячні Запоріжжю, яке стало для нас другою домівкою. Можливо, коли все закінчиться, настане перелом, і людей на іграх буде ще більше", - додав український тренер.

Як повідомляв УНН, раніше розіграш УПЛ був припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусної інфекції.

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