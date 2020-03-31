Однозначно нужно доигрывать: наставник "Зари" рассказал о ситуации с УПЛ

Рулевой луганчан имеет однозначное мнение в данном вопросе.

"Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23-м туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти 9 игр и спокойно дошли до своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле свое мастерство", - признался коуч.

Также Скрипник пообещал игрой команды привлекать в будущем максимально возможное количество фанатов на стадионах.

"Те упорные болельщики, которые любят футбол, когда закончится эпидемия, придут на стадион и будут наслаждаться игрой. Верим в лучшее. Мы своей игрой привлечем болельщиков на стадион. Мы играли уже игры, когда стадион на 90 процентов был заполнен. С "Эспаньолом" , "Динамо", "Шахтером". Такие игры вдохновляют как болельщиков, так и команду. Мы играем не в родном городе. Но искренне благодарны Запорожью, которое стало для нас вторым домом. Возможно, когда все закончится, наступит перелом, и людей на играх будет еще больше", - добавил украинский тренер.

Как сообщал УНН, ранее розыгрыш УПЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.