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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72409 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85533 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98536 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95700 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106397 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92018 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103541 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131135 просмотра

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Однозначно нужно доигрывать: наставник "Зари" рассказал о ситуации с УПЛ

Однозначно нужно доигрывать: наставник "Зари" рассказал о ситуации с УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9997 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями по поводу целесообразности продолжения розыгрыша чемпионата Украины сезона 2019/2020. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба, передает УНН.

Рулевой луганчан имеет однозначное мнение в данном вопросе.

"Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23-м туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти 9 игр и спокойно дошли до своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле свое мастерство", - признался коуч.

Также Скрипник пообещал игрой команды привлекать в будущем максимально возможное количество фанатов на стадионах.

"Те упорные болельщики, которые любят футбол, когда закончится эпидемия, придут на стадион и будут наслаждаться игрой. Верим в лучшее. Мы своей игрой привлечем болельщиков на стадион. Мы играли уже игры, когда стадион на 90 процентов был заполнен. С "Эспаньолом" , "Динамо", "Шахтером". Такие игры вдохновляют как болельщиков, так и команду. Мы играем не в родном городе. Но искренне благодарны Запорожью, которое стало для нас вторым домом. Возможно, когда все закончится, наступит перелом, и людей на играх будет еще больше", - добавил украинский тренер.

Как сообщал УНН, ранее розыгрыш УПЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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