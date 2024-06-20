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Одного з нападників на священника в Києві в 2015-му році засудили до 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 40638 перегляди

Один з нападників, які стріляли у священника в Києві в 2015 році, був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за умисне вбивство та розбійний напад.

Одного з нападників на священника в Києві в 2015-му році засудили до 15 років тюрми

До 15 років в’язниці засуджено одного з нападників, які в 2015 році в Оболонському районі Києва у під’їзді будинку стріляли у священника. Через три доби він помер внаслідок вогнепального поранення голови. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 50-річному киянину за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та розбійного нападу на священнослужителя однієї з православних церков міста Києва (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України)

- йдеться у повідомленні.

В суді доведено, що влітку 2015 року в Оболонському районі м. Києва, двоє чоловіків у балаклавах у під’їзді будинку здійснили два постріли у священнослужителя. Після цього вони забрали його телефон, ключі від квартири та зайшли у його житло.  

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Нападники вважали, що в квартирі священник зберігає значну суму коштів, оскільки будує храм. Пораненого чоловіка зловмисники душили, вимагаючи інформацію про гроші. Грошей вони так і не знайшли і, налякані сусідами, втекли.

У цей же день священника  доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Втім, як повідомляється, через три доби він помер внаслідок вогнепального поранення голови.

В ході слідства було встановлено свідка, який проходив повз будинок де стався напад та бачив, як обвинувачений біля сусіднього будинку викинув балаклаву. На ній було виявлено сліди ДНК обвинуваченого, якого вдалося затримати у 2019 році після вчинення іншого злочину.

Як наголосили у прокуратурі, експертиза ДНК стала одним із основних доказів обвинувачення в суді. 

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Оболонським судом Києва обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його взято під варту в залі суду.

У прокуратурі також наголосили, що матеріали щодо його спільника виділено в окреме провадження.

Тетяна Краєвська

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