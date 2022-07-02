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"Одним словом - солідарність": посол України у Франції розповів, як французи відносяться до українських біженців

"Одним словом - солідарність": посол України у Франції розповів, як французи відносяться до українських біженців

Київ • УНН

 • 221381 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Посол України у Французькій Республіці та Князівстві Монако Вадим Омельченко в ефірі телерадіомарафону "Єдині Новини" розповів, як французи ставляться до біженців в Україні та як у Франції себе поводять росіяни. Про це інформує УНН.

Деталі

Омельченко розповів, що французи ставляться до українських біженців із солідарність. Він підкреслив, що усі верстви населення, окрім проросійських політичних партій, кажуть, що "Україна об'єднує".

Цитата

"Вони всі солідарні, підтримують Україну та українців. І перше що їх захоплює - це мужність українського народу, української армії. І вони надихаються тим що робить український народ, тим спротивом, тією мужністю яку вони бачать з боку українського народу. І тому рівень підтримки дуже серйозний", - сказав Вадим Омельченко.

Як зазначив посол, українських біженців у Франції уже понад 85 тисяч, принаймі таку цифру називають у самій Франції. Дуже багато французьких родин, зокрема ті, що живуть в Парижі, мають за честь приймати у себе українські родини з дітьми. І так по всій Франції.

Також посол додав, що в країні є системна робота і ініціатива громадян.

Також Вадим Омельченко розповів, як росіяни поводять себе у європейському суспільстві.

"Знаєте, вони (росіяни - ред.) були дуже активні і застосовували суспільну думку проти українців. У них дійсно багато потужності, багато впливу було. Але зараз я можу говорити тільки про Францію. Вони сидять тихо як миші під віником. Наразі їх не видно і не чутно. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо. І зараз перевага на нашому боці абсолютно", - розповів посол.

Нагадаємо

Раніше у Франції заявляли, що 600 французьких компаній готові надати роботу українським біженцям.

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