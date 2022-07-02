"Одним словом - солідарність": посол України у Франції розповів, як французи відносяться до українських біженців

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Омельченко розповів, що французи ставляться до українських біженців із солідарність. Він підкреслив, що усі верстви населення, окрім проросійських політичних партій, кажуть, що "Україна об'єднує".

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"Вони всі солідарні, підтримують Україну та українців. І перше що їх захоплює - це мужність українського народу, української армії. І вони надихаються тим що робить український народ, тим спротивом, тією мужністю яку вони бачать з боку українського народу. І тому рівень підтримки дуже серйозний", - сказав Вадим Омельченко.

Як зазначив посол, українських біженців у Франції уже понад 85 тисяч, принаймі таку цифру називають у самій Франції. Дуже багато французьких родин, зокрема ті, що живуть в Парижі, мають за честь приймати у себе українські родини з дітьми. І так по всій Франції.

Також посол додав, що в країні є системна робота і ініціатива громадян.

Також Вадим Омельченко розповів, як росіяни поводять себе у європейському суспільстві.

"Знаєте, вони (росіяни - ред.) були дуже активні і застосовували суспільну думку проти українців. У них дійсно багато потужності, багато впливу було. Але зараз я можу говорити тільки про Францію. Вони сидять тихо як миші під віником. Наразі їх не видно і не чутно. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо. І зараз перевага на нашому боці абсолютно", - розповів посол.

Нагадаємо

Раніше у Франції заявляли, що 600 французьких компаній готові надати роботу українським біженцям.