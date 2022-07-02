"Одним словом - солидарность": посол Украины во Франции рассказал, как французы относятся к украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Посол Украины во Французской Республике и Княжестве Монако Вадим Омельченко в эфире телерадиомарафона "Единые Новости" рассказал, как французы относятся к беженцам в Украине и как себя ведут русские в стране ЕС. Об этом информирует УНН.
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Омельченко рассказал, что французы относятся к украинским беженцам из солидарности. Он подчеркнул, что все слои населения, кроме пророссийских политических партий, говорят, что Украина объединяет.
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"Они все солидарны, поддерживают Украину и украинцев. И первое, что их восхищает - это мужество украинского народа, украинской армии. И они вдохновляются тем, что делает украинский народ, тем сопротивлением, тем мужеством, которое они видят со стороны украинского народа. Поэтому уровень поддержки очень серьезный", – сказал Вадим Омельченко.
Как отметил посол, украинских беженцев во Франции уже более 85 тысяч, по крайней мере, такую цифру называют в самой Франции. Очень многие французские семьи, в том числе живущие в Париже, имеют за честь принимать у себя украинские семьи с детьми. И так по всей Франции.
Также посол добавил, что в стране есть системная работа и инициатива граждан.
Вадим Омельченко рассказал, как россияне ведут себя в европейском обществе.
"Знаете, они (русские – ред.) были очень активны и применяли общественное мнение против украинцев. У них действительно много мощности, много влияния было. Но сейчас я могу говорить только о Франции. Они сидят тихо как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем. И сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно", — рассказал посол.
Напомним
Ранее во Франции заявляли, что 600 французских компаний готовы предоставить работу украинским беженцам.