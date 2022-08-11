Одне з підприємств МХП зібрало ріпак з рекордною врожайністю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. "НВФ "Урожай", який входить до агрохолдингу МХП, зібрав рекордний для підприємства врожай ріпаку. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.
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“Можемо похвалитися рекордним для нашого підприємства врожаєм ріпаку. Із загальної площі 5150 га середня врожайність у бункерній вазі склала 46,5 ц/га. На деяких виробничих підрозділах урожайність цієї культури становить понад 47 ц/га – у ВП Пішки, Миронівка та Валява. Беззаперечним лідером з урожайності ріпаку став ВП Миронівка – тут зібрали аж 48 центнерів з гектару”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Підприємство “Захід-Агро МХП” цього року зібрало кращий врожай пшениці, ніж торік.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.