Одно из предприятий МХП собрало рапс с рекордной урожайностью

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“Можем похвастаться рекордным для нашего предприятия урожаем рапса. Из общей площади 5150 га средняя урожайность в бункерном весе составила 46,5 ц/га. На некоторых производственных подразделениях урожайность этой культуры составляет более 47 ц/га – в ПО Пешки, Мироновка и Валява. Безоговорочным лидером по урожайности рапса стал ПО Мироновка – здесь собрали 48 центнеров с гектара”, - говорится в сообщении.

Напомним

Предприятие “Запад-Агро МХП” в этом году собрало лучший урожай пшеницы, чем в прошлом году.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.