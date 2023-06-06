Один з районів Херсона знеструмили через підтоплення після підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Херсоні, через наближення води після підриву Каховської ГЕС, один з районів вже знеструмили, планується також відключення газопостачання. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко, передає УНН.
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«Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки!», - повідомив Мрачко.
У мережі також з’явилися кадри підтоплення цього району.
Нагадаємо
Вночі окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.
Президент України Володимир Зеленський вже ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО.
За оцінками експертів, вода, після підриву Каховської ГЕС, досягне критичного рівня через 5 годин. На Херсонщині розпочалась евакуація.
Голова Херсонської ОВА звернувся до мешканців небезпечних районів, закликавши зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.
Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.
Мешканцям лівого берега області варто негайно покинути небезпечну територію, аби вберегти власне життя.