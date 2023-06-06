Один из районов Херсона обесточили из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС

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«Сообщаю! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности!», - сообщил Мрачко.

В сети также появились кадры подтопления этого района.

Напомним

Ночью оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение о созыве экстренного заседания СНБО.

По оценкам экспертов, вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонщине началась эвакуация.

Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.

Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Жителям левого берега области следует немедленно покинуть опасную территорию, чтобы уберечь свою жизнь.