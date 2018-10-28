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Один з поранених у стрілянині в Піттсбурзі знаходиться в критичному стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Стан одного з шести чоловік, які отримали поранення в суботу в ході стрілянини в синагозі американського міста Піттсбург (штат Пенсільванія), є критичним. Про це повідомив на прес-конференції доктор Данілі, завідувач палатою невідкладної допомоги медичного центру при Університеті Піттсбурга. Прес-конференцію транслював телеканал Fox News, інформує УНН.

За словами лікаря, усі шестеро поранених поміщені в три медичні установи міста. Крім чотирьох поліцейських, постраждали 61-річна жінка, яка отримала пошкодження м’яких тканин і поправляється, і 70-річний чоловік. Останньому проводиться друга за рахунком операція зважаючи на численні вогнепальні поранення, що зачепили життєво важливі органи. “Його стан оцінюється як критичний, і може знадобитися третя операція”, — уточнив доктор Данілі.

Нагадуємо, голова управління громадської безпеки міста Вендел Хіссрік інформував на тій же прес-конференції, що число жертв збройного нападу на синагогу склало 11 осіб. “У нас є 11 жертв, серед яких немає дітей”, — інформував Хіссрік. За його словами, кількість поранених не змінилася і складає шість чоловік. “Ми не включаємо в ці цифри підозрюваного, який також був поранений і знаходиться в лікарні”, — додав голова управління громадської безпеки Піттсбурга.

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