Один з поранених у стрілянині в Піттсбурзі знаходиться в критичному стані

За словами лікаря, усі шестеро поранених поміщені в три медичні установи міста. Крім чотирьох поліцейських, постраждали 61-річна жінка, яка отримала пошкодження м’яких тканин і поправляється, і 70-річний чоловік. Останньому проводиться друга за рахунком операція зважаючи на численні вогнепальні поранення, що зачепили життєво важливі органи. “Його стан оцінюється як критичний, і може знадобитися третя операція”, — уточнив доктор Данілі.

Нагадуємо, голова управління громадської безпеки міста Вендел Хіссрік інформував на тій же прес-конференції, що число жертв збройного нападу на синагогу склало 11 осіб. “У нас є 11 жертв, серед яких немає дітей”, — інформував Хіссрік. За його словами, кількість поранених не змінилася і складає шість чоловік. “Ми не включаємо в ці цифри підозрюваного, який також був поранений і знаходиться в лікарні”, — додав голова управління громадської безпеки Піттсбурга.