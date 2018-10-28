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Один из раненых в перестрелке в Питтсбурге находится в критическом состоянии

Один из раненых в перестрелке в Питтсбурге находится в критическом состоянии

Киев  •  УНН

 • 9258 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Состояние одного из шести человек, получивших ранения в субботу в ходе стрельбы в синагоге американского города Питтсбург (штат Пенсильвания), является критическим. Об этом сообщил на пресс-конференции доктор Данили, заведующий палатой неотложной помощи медицинского центра при Университете Питтсбурга. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News, передает УНН.

По словам врача, все шестеро раненых помещены в три медицинских учреждения города. Кроме четырех полицейских, пострадали 61-летняя женщина, которая получила повреждение мягких тканей и поправляется, и 70-летний мужчина. Последнему проводится вторая по счету операция ввиду многочисленных огнестрельных ранений, задевших жизненно важные органы. “Его состояние оценивается как критическое, и может потребоваться третья операция”, — уточнил доктор Данили.

Напоминаем, глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик информировал на той же пресс-конференции, что число жертв вооруженного нападения на синагогу составило 11 человек. “У нас имеется 11 жертв, среди которых нет детей”, — информировал Хиссрик. По его словам, число получивших ранения не изменилось и составляет шесть человек. “Мы не включаем в эти цифры подозреваемого, который также был ранен и находится в больнице”, — добавил глава управления общественной безопасности Питтсбурга.

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