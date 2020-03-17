Один із працівників українського консульства заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Коронавірусом за кордоном інфікувалися декілька українців, серед яких - працівник одного з консульств за кордоном. Про це на позачерговому засіданні ВРУ сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день зареєстрованих випадків коронавірусу в Україні є сім. Одна людина, на жаль, померла. Також вже є випадки захворювання українців за кордоном, непоодинокі, в тому числі є випадок захворювання одного з працівників консульства, який зараз лікується", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2.