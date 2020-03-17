Один из сотрудников украинского консульства заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Коронавирусом за рубежом заразились несколько украинцев, среди которых - работник одного из консульств за рубежом. Об этом на внеочередном заседании ВРУ сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавируса в Украине семь. Один человек, к сожалению, умер. Также уже есть случаи заболевания украинцев за рубежом, отдельные, в том числе есть случай заболевания одного из работников консульства, который сейчас лечится", - сказал Шмыгаль.
Напомним, правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.