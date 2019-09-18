Один із повернутих додому моряків ледь не помер у Росії через злоякісну пухлину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко ледь не помер у Росії через злоякісну пухлину нирки. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9 канал.
“Ізраїльські медики врятували одного з українських моряків, який повернувся додому в рамках обміну полоненими між РФ і Україною 7 вересня. Командиру 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денису Гриценко потрібна була термінова операція через утворення в нирці. Українські лікарі, обстеживши офіцера, запідозрили, що утворення злоякісне, і звернулися до своїх ізраїльських колег з лікарні „Іхілов“ (вона ж Перший медичний центр) за консультацією”, — сказано у повідомленні.
Спочатку консиліум за запитом адміністрації президента України провели заочно, ізраїльські лікарі порекомендували зробити мініінвазивну операцію і таким способом видалити пухлину.
Однак виявилося, що в Україні в таких випадках нирку просто вирізають, і місцеві лікарі не зможуть зробити тонку лапароскопію.
Тоді до Києва вилетів відомий уролог з “Іхілова” Аві Бери і заввідділенням з прийому та лікування іноземних пацієнтів Роман Гольдман.
Операцію провели спільними зусиллями 16 вересня на базі київської урядової лікарні “Феофанія”, успішно видаливши новоутворення і зберігши нирку.
За словами ізраїльських лікарів, пухлина розвивалася близько 10 місяців, тобто саме в той час, коли Гриценко перебував у полоні. Її зростання могли спровокувати стрес і умови утримання. Ізраїльські медики дивуються, яким чином в російській в’язниці не провели належний огляд захоплених в полон моряків, і не виявили таку небезпечну хворобу за весь час їх змісту.
Лікарі відзначили, що моряка по суті врятували два рази: один раз при обміні — йому фактично було збережено життя, оскільки ще кілька місяців у в’язниці могли його вбити. Другий раз — ізраїльські лікарі врятували йому нирку, запобігши її повне видалення і надали допомогу в проведенні більш тонкої малоінвазивної операції.
Нагадаємо, звільненим в процесі обміну полоненими з Росією українським морякам уже придбали обіцяні квартири.