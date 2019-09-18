Один из возвращенных домой моряков чуть не умер в России из-за злокачественной опухоли

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко чуть не умер в России из-за злокачественной опухоли почки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9 канал.

“Израильские медики спасли одного из украинских моряков, который вернулся домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной 7 сентября. Командиру 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денису Гриценко потребовалась срочная операция из-за образования в почке. Украинские врачи, обследовав офицера, заподозрили, что образование злокачественное, и обратились к своим израильским коллегам из больницы „Ихилов“ (она же Первый медицинский центр) за консультацией”, — говорится в сообщении.

Сначала консилиум по запросу администрации президента Украины провели заочно, израильские врачи порекомендовали сделать миниинвазивную операцию и таким щадящим способом удалить опухоль.

Однако оказалось, что в Украине в таких случаях почку просто вырезают, и местные врачи не смогут сделать тонкую лапароскопию.

Тогда в Киев вылетели известный уролог из “Ихилова” Ави Бери и завотделением по приему и лечению иностранных пациентов Роман Гольдман.

Операцию провели совместными усилиями 16 сентября на базе киевской правительственной больнице “Феофания”, успешно удалив новообразования и сохранив почку.

По словам израильских врачей, опухоль развивалась около 10 месяцев, то есть именно в то время, когда Гриценко находился в плену. Ее рост могли спровоцировать стресс и условия содержания. Израильские медики удивляются, каким образом в российской тюрьме не провели надлежащий осмотр захваченных в плен моряков, и не обнаружили такую опасную болезнь за все время их содержания.

Врачи отметили, что моряка по сути спасли два раза: один раз при обмене — это фактически была сохранена жизнь, поскольку еще несколько месяцев в тюрьме могли его убить. Второй раз — израильские врачи спасли ему почку, предотвратив ее полное удаление и оказали помощь в проведении более тонкой малоинвазивной операции.

Напомним, уволенным в процессе обмена пленными с Россией украинским морякам уже приобрели обещанные квартиры.

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