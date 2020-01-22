Один із лідерів УПЛ підсилився півзахисником "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Чернігівська "Десна" продовжила підсилення складу та підписала контракт з півзахисником Андрієм Тотовицьким. Про це інформує прес-служба чернігівської команди, передає УНН.
Термін дії контракту – два роки. Ігровий номер футболіст, як і решта новачків, обере вже за кілька днів.
Тотовицький вже приєднався до команди і розпочне підготовку до другої частини сезону 2019/2020 в Туреччині.
Зазначимо, що з сезону 2013/14 Тотовицький виступав за маріупольський "Іллічівець". Із другої частини сезону 2014—2015 виступав за "Зорю" на правах оренди. Брав участь у першому в історії "Зорі" фіналі Кубка України.
Наприкінці серпня 2016 року на умовах оренди до кінця сезону став гравцем бельгійського клубу "Кортрейк". Зіграв у 21 матчі і забив 5 голів у чемпіонаті. Після чого знову повернувся до "Маріуполя" (22 матчі, 5 голів). В кінці 2018 року повернувся до донецького "Шахтаря".
Додамо, що "Десна" знаходиться на 4 сходинці чемпіонату України, але відстає від другого "Динамо" лише на три бали.
Нагадаємо, український клуб розірвав контракт з футболістом через поїздку форварда в Росію.