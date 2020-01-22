Один из лидеров УПЛ усилился полузащитником "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Черниговская “Десна” продолжила усиление состава и подписала контракт с полузащитником Андреем Тотовицким. Об этом сообщает пресс-служба черниговской команды, передает УНН.
Срок действия контракта - два года. Игровой номер футболист, как и остальные новичков, выберет уже через несколько дней.
Тотовицкий уже присоединился к команде и начнет подготовку ко второй части сезона 2019/2020 в Турции.
Отметим, что с сезона 2013/14 Тотовицкий выступал за мариупольский "Ильичевец". Со второй части сезона 2014-2015 выступал за "Зарю" на правах аренды. Участвовал в первом в истории "Зари" финале Кубка Украины.
В конце августа 2016 года на условиях аренды до конца сезона стал игроком бельгийского клуба "Кортрейк". Сыграл в 21 матче и забил 5 голов в чемпионате. После чего снова вернулся в "Мариуполь" (22 матча, 5 голов). В конце 2018 года вернулся в донецкий "Шахтер".
Добавим, что "Десна" находится на 4 строчке чемпионата Украины, но отстает от второго "Динамо" лишь на три балла.
Напомним, украинский клуб расторг контракт с футболистом из-за поездки форварда в Россию.