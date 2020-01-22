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Один из лидеров УПЛ усилился полузащитником "Шахтера"

Киев • УНН

 • 13013 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Черниговская “Десна” продолжила усиление состава и подписала контракт с полузащитником Андреем Тотовицким. Об этом сообщает пресс-служба черниговской команды, передает УНН.

Один из лидеров УПЛ усилился полузащитником "Шахтера"

Срок действия контракта - два года. Игровой номер футболист, как и остальные новичков, выберет уже через несколько дней.

Тотовицкий уже присоединился к команде и начнет подготовку ко второй части сезона 2019/2020 в Турции.

Отметим, что с сезона 2013/14 Тотовицкий выступал за мариупольский "Ильичевец". Со второй части сезона 2014-2015 выступал за "Зарю" на правах аренды. Участвовал в первом в истории "Зари" финале Кубка Украины.

В конце августа 2016 года на условиях аренды до конца сезона стал игроком бельгийского клуба "Кортрейк". Сыграл в 21 матче и забил 5 голов в чемпионате. После чего снова вернулся в "Мариуполь" (22 матча, 5 голов). В конце 2018 года вернулся в донецкий "Шахтер".

Добавим, что "Десна" находится на 4 строчке чемпионата Украины, но отстает от второго "Динамо" лишь на три балла.

Напомним, украинский клуб расторг контракт с футболистом из-за поездки форварда в Россию.

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