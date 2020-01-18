Український клуб розірвав контракт з футболістом через поїздку форварда в Росію

Футбольний клуб “Агробізнес” в односторонньому порядку розірвав контракт з уродженцем Києва Сікорським в зв’язку з порушенням пункту про права та обов’язки сторін “не допускати дій, що завдають шкоди репутації клубу”.

“Прикро, але сьогодні футбол — це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується. Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя. В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули”, — сказано у повідомленні “Агробізнесу”.

Відзначимо, що ексгравець “Зорі”, “Сталі”, латвійської “Даугави”, “Миколаєва”, “Вереса”, у нинішній кампанії провів за “Агробізнес” 19 матчів в яких забив 8 голів.

Додамо, “Агробізнес” йде на 6 сходинці Першої ліги України, відстаючи від лідера змагань лише на 2 пункти.