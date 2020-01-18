Украинский клуб расторг контракт с футболистом из-за поездки форварда в Россию

Футбольный клуб “Агробизнес” в одностороннем порядке разорвал контракт с уроженцем Киева Сикорским в связи с нарушением пункта о правах и обязанностях сторон “не допускать действий, наносящих ущерб репутации клуба”.

“Досадно, но сегодня футбол — это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается. Вышеназванный игрок демонстративной путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь. В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли”, — говорится в сообщении “Агробизнес”.

Отметим, что экс-игрок “Зари”, “Стали”, латвийской “Даугавы”, “Николаева”, “Вереса”, в нынешней кампании провел за “Агробизнес” 19 матчей в которых забил 8 голов.

Добавим, “Агробизнес” идет на 6 строчке Первой лиги Украины, отставая от лидера соревнований только на 2 пункта.