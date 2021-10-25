Одеський припортовий завод використовує простій для ремонту

Одним з об'єктів, де проводиться ремонт, є агрегат з виробництва аміаку, який до зупинки відпрацював понад два роки. Роботи планується завершити до листопада.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупинив роботу через проблеми з газом. Перезапуск підприємства, намічений на листопад, відкладається через те, що сінгапурська компанія "Dachex Shipping Pte. Ltd." не змогла отримати ліцензію на поставку газу.

Останній постачальник газу - компанія "Агро Газ Трейдинг" - припинила поставки через різке подорожчання "блакитного палива" на світових ринках. Нового постачальника ОПЗ не знайшов.

АТ "Одеський припортовий завод" - державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою - отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку та отримував готовий продукт.