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Одесский припортовый завод использует простой для ремонта

Киев • УНН

 • 17706 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Незапланированная остановка, которая произошла в середине сентября на Одесском припортовом заводе, используется для устранения критических дефектов, которые возникли во время работы агрегатов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПЗ.

Одесский припортовый завод использует простой для ремонта

Одним из объектов, где проводится ремонт, является агрегат по производству аммиака, который до остановки отработал более двух лет. Работы планируется закончить к ноябрю.

Напомним, в сентябре стало известно, что Одесский припортовый завод остановил работу из-за проблем с газом. Перезапуск предприятия, намеченный на ноябрь, откладывается из-за того, что сингапурская компания “Dachex Shipping Pte. Ltd.” не смогла получить лицензию на поставку газа.

Последний поставщик газа — компания “Агро Газ Трейдинг” — прекратила поставки из-за резкого подорожания “голубого топлива” на мировых рынках. Нового поставщика ОПЗ не нашел.

АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт.

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