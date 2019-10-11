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Одеський патрульний піде під суд за смертельну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За скоєння смертельної ДТП у суді відповідатиме співробітник органів внутрішніх справ на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Одеський патрульний піде під суд за смертельну ДТП

"Прокуратура Одеської області повідомила про підозру інспектору патрульної поліції в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Наразі вирішується питання про обрання вказаній особі запобіжного заходу, відсторонення від посади та тимчасового позбавлення спеціального права", - зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, у жовтні минулого року 30-річний чоловік, перебуваючи не при виконанні службових обов’язків, їхав за кермом автомобіля "ВАЗ 21093". Прямуючи з Одеси у напрямку смт Овідіополь, у районі села Прилиманське водій перевищив дозволену швидкість та вирішив обігнати мікроавтобус, зазначили у прокуратурі.

"Рухаючись по зустрічній смузі, поліцейський не врахував потенційну небезпеку своєї швидкості, втратив контроль над керуванням та виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП, через тяжкі тілесні ушкодження, що викликали гостру крововтрату, загинув пішохід", - розповіли у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, чоловік піде під суд за смертельну ДТП у Криму десятирічної давності.

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