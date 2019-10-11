Одесский патрульный пойдет под суд за смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За совершение смертельного ДТП в суде будет отвечать сотрудник органов внутренних дел в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении инспектору патрульной полиции в нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения, отстранения от должности и временного лишения специального права", - отметили в прокуратуре.
По данным следствия, в октябре прошлого года 30-летний мужчина, находясь не при исполнении служебных обязанностей, ехал за рулем автомобиля "ВАЗ 21093". Направляясь из Одессы в направлении пгт Овидиополь, в районе села Прилиманское водитель превысил разрешенную скорость и решил обогнать микроавтобус, отметили в прокуратуре.
"Двигаясь по встречной полосе, полицейский не учел потенциальную опасность своей скорости, потерял контроль над управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на пешехода. В результате ДТП, из-за тяжкях телесных повреждений, вызвавших острую кровопотерю, погиб пешеход", - рассказали в ведомстве.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Напомним, мужчина пойдет под суд за смертельное ДТП в Крыму десятилетней давности.