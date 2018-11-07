Одеським лікарням продавали технічний кисень замість медичного
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Директор філії фармацевтичної компанії та спільник збували лікарням Одещини замість рідкого медичного кисню технічний. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.
Директор філії в Одесі налагодив торгівлю на території міста та всієї Одеської області підробленими лікарськими засобами.
"За даними розслідування протягом 2017 – 2018 років "фірмачі" торгували на Одещині технічним рідким киснем. Їх клієнтами за цей період стали більше 15 комунальних медичних закладів, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки тощо", – йдеться в повідомленні.
За попередніми підрахунками, загальна сума шкоди, тобто бюджетних коштів, які за договорами сплатили лікарні за технічний кисень, становить понад 2 млн 600 тисяч грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Диппоштою в Україну ввозять незареєстровані препарати на мільйони гривень
"На підставі рішення суду двох підозрюваних затримано з метою доставки до суду для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це керівник одеської філії підприємства, що спеціалізується на виробництві та продажу ліків, а також його спільник – перевізник фальсифікату. Їх підозрюють у перевезенні, зберіганні та збуті фальсифікованих ліків та заволодінні майном, зловживаючи службовим становищем (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, фінансистів ГУ Нацполіції Києва обвинувачують у привласненні 6 млн грн, які призначалися на виплати премій поліцейським.