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Одеським лікарням продавали технічний кисень замість медичного

Одеським лікарням продавали технічний кисень замість медичного

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Директор філії фармацевтичної компанії та спільник збували лікарням Одещини замість рідкого медичного кисню технічний. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.

Директор філії в Одесі налагодив торгівлю на території міста та всієї Одеської області підробленими лікарськими засобами.

"За даними розслідування протягом 2017 – 2018 років "фірмачі" торгували на Одещині технічним рідким киснем. Їх клієнтами за цей період стали більше 15 комунальних медичних закладів, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки тощо", – йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, загальна сума шкоди, тобто бюджетних коштів, які за договорами сплатили лікарні за технічний кисень, становить понад 2 млн 600 тисяч грн.

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"На підставі рішення суду двох підозрюваних затримано з метою доставки до суду для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це керівник одеської філії підприємства, що спеціалізується на виробництві та продажу ліків, а також його спільник – перевізник фальсифікату. Їх підозрюють у перевезенні, зберіганні та збуті фальсифікованих ліків та заволодінні майном, зловживаючи службовим становищем (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, фінансистів ГУ Нацполіції Києва обвинувачують у привласненні 6 млн грн, які призначалися на виплати премій поліцейським. 

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