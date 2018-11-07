Одесским больницам продавали технический кислород вместо медицинского
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Директор филиала фармацевтической компании и сообщник сбывали больницам Одесской вместо жидкого медицинского кислорода технический. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает УНН.
Директор филиала в Одессе наладил торговлю на территории города и всей Одесской области поддельными лекарственными средствами.
"По данным расследования течение 2017 - 2018 годов "фирмачи" торговали в Одесской области техническим жидким кислородом. Их клиентами за этот период стали более 15 коммунальных медицинских учреждений, среди которых детские больницы, родильные дома и т.д.", – говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, то есть бюджетных средств, которые по договорам оплатили больницы за техническое кислород, составляет более 2 млн 600 тысяч грн.
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"На основании решения суда двух подозреваемых задержали с целью доставки в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей. Это руководитель одесского филиала предприятия, специализирующегося на производстве и продаже лекарств, а также его сообщник – перевозчик фальсификата. Их подозревают в перевозке, хранении и сбыте фальсифицированных лекарств и завладении имуществом, злоупотребляя служебным положением (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, финансистов ГУ Нацполиции Киева обвиняют в присвоении 6 млн грн, которые предназначались для выплаты премий полицейским.