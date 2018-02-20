У Києві судитимуть п’ятьох поліцейських за привласнення 6 млн грн премій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’яти фінансистів Головного управління Нацполіції Києва, обвинувачених у привласненні 6 млн грн, що призначалися на виплати премій столичним поліцейським, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.
"На даний час обвинувальний акт відносно 5 осіб злочинного угруповання, дії яких кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою) скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.
Як встановлено досудовим розслідуванням, організована група, до складу якої увійшли службові особи управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у місті Києві, голова профспілкової організації, командир полку поліції особливого призначення ГУ НП України у місті Києві та його заступник, утворилась та діяла з часу створення нової поліції, тобто з листопада 2015 року.
Маючи доступ до інформації про наявність залишку грошових коштів у касі ГУ НП у місті Києві, учасники злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, готували списки та розрахунково-платіжні відомості на преміювання працівників одного з полків поліції особливого призначення столичного ГУ НП, додали у відомстві.
У подальшому, як зазначається, з метою привласнення грошових коштів, що призначались на виплати премій поліцейським, зловмисники, відповідно до розподілених між собою функцій, видавали працівникам полку половину нарахованих премій, а решту грошових коштів привласнювали, розподіляючи між собою.
За вказаною схемою, за даними відомства, у період з кінця 2015 року по лютий 2017 рік учасники злочинної групи привласнили майже 6 млн гривень, які виділялись для працівників поліції полку особливого призначення ГУ НП у місті Києві.
Відповідно до санкції статті їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
На сьогодні всі фігуранти кримінального провадження відсторонені від виконання службових обов’язків.
Нагадаємо, у Броварському районі Київської області колишній учасник АТО при спробі затримання застосував автомат “Калашнікова” та гранату проти поліцейських.