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В Киеве будут судить пятерых полицейских за присвоение 6 млн грн премий

В Киеве будут судить пятерых полицейских за присвоение 6 млн грн премий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти финансистов Главного управления Нацполиции Киева, обвиняемых в присвоении 6 млн грн, предназначавшихся для выплаты премий столичным полицейским, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

"В настоящее время обвинительный акт в отношении 5 лиц преступной группировки, действия которых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой) направлено в суд", - говорится в сообщении.

Как установлено досудебным расследованием, организованная группа, в состав которой вошли должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ НП Украины в городе Киеве, председатель профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения ГУ НП Украины в городе Киеве и его заместитель, образовалась и действовала со времени создания новой полиции, то есть с ноября 2015 года.

Имея доступ к информации о наличии остатка денежных средств в кассе ГУ НП в городе Киеве, участники преступной группы, злоупотребляя своим служебным положением, готовили списки и расчетно-платежные ведомости на премирование работников одного из полков полиции особого назначения столичного ГУ НП, добавили в ведомстве.

В дальнейшем, как отмечается, с целью присвоения денежных средств, предназначенных на выплаты премий полицейским, злоумышленники, в соответствии с распределенными между собой функциями, выдавали работникам полка половину начисленных премий, а остальные денежные средства присваивали, распределяя между собой.

По указанной схеме, по данным ведомства, в период с конца 2015 года по февраль 2017 года участники преступной группы присвоили почти 6 млн гривен, которые выделялись для работников полиции полка особого назначения ГУ НП в Киеве.

Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

На сегодняшний день все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Броварском районе Киевской области бывший участник АТО при попытке задержания применил автомат "Калашникова" и гранату против полицейских.

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