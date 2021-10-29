Одеська область продовжує ставити коронавірусні антирекорди: 77 смертей за добу

За минулу добу зафіксовано 2156 випадків зараження. З початку пандемії в регіоні захворіло понад 189 тисяч жителів.

Зазначимо, що у лікарнях області та міста спостерігається критична ситуація з киснем. За інформацією ОДА, на сьогодні підприємства регіону виробляють 18 тонн кисню за потреби у 25 тонн на добу.

Директор Депаратменту охорони здоров'я мерії Одеси Левон Нікогосян повідомив, що питання постачання кисню до лікарень вирішиться, коли закінчиться ремонт на одному з підприємств, які займаються виробництвом медичного газу.