Одесская область продолжает ставить коронавирусные антирекорды: 77 смертей за сутки

За истекшие сутки зафиксировано 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.

Отметим, что в больницах области и города наблюдается критическая ситуация с кислородом. По информации ОГА, на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислородапри потребности в 25 тонн в сутки.

Директор Депаратмента здравоохранения мэрии Одессы Левон Никогосян сообщил, что вопрос поставок кислорода в больницы решится, когда закончится ремонт на одном из предприятий, занимающихся производством медицинского газа.