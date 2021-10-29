Одесская область продолжает ставить коронавирусные антирекорды: 77 смертей за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. 29 октября в регионе зафиксировано 77 смертей от последствий коронавируса. Это является самым большим суточным летальным показателем за все время пандемии в области. По смертности регион находится на первом месте в стране, сообщает Минздрав, пишет УНН.
За истекшие сутки зафиксировано 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.
Отметим, что в больницах области и города наблюдается критическая ситуация с кислородом. По информации ОГА, на сегодняшний день предприятия региона производят 18 тонн кислородапри потребности в 25 тонн в сутки.
Директор Депаратмента здравоохранения мэрии Одессы Левон Никогосян сообщил, что вопрос поставок кислорода в больницы решится, когда закончится ремонт на одном из предприятий, занимающихся производством медицинского газа.