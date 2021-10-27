Одеська мерія не відновлюватиме старе житло
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відновлювати старий фонд в Одесі не будуть, а на місці старих будівель зростуть висотні об’єкти. Про це на засіданні депутатських комісій міськради з питань ЖКГ та архітектури перший заступник міського голови Одеси Михайло Кучук.
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Чиновник повідомив, що йдеться про такі одеські райони, як Молдаванка та Пересип. За його словами, з урахуванням відсутності вільних місць у центрі та рекреаційній зоні, забудовники змістять увагу на території, що знаходяться на периферії.
“Будівельникам не буде куди подітися, окрім як заходити на Молдаванку. І ми допомагатимемо забудовнику заходити на такі будинки”, — сказав Кучук.
За словами Кучука, в історичному центрі міста старе житло також ремонтуватись не буде, якщо це не стосується будівель, що мають архітектурно-історичне значення. Однак і висоток не буде також, пообіцяв чиновник. За словами Кучука, в мерії розробляються норми, згідно з якими нові будівлі у центрі не повинні перевищувати висоту 21,6 м.
До речі
Декларацію Кучука перевіряє НАЗК. У декларації чиновника чисельне нерухоме майно, зокрема закордоном.
Родичі першого віцемера також мають елітну нерухомість.