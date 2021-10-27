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Одеська мерія не відновлюватиме старе житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відновлювати старий фонд в Одесі не будуть, а на місці старих будівель зростуть висотні об’єкти. Про це на засіданні депутатських комісій міськради з питань ЖКГ та архітектури перший заступник міського голови Одеси Михайло Кучук.

Одеська мерія не відновлюватиме старе житло

Деталі

Чиновник повідомив, що йдеться про такі одеські райони, як Молдаванка та Пересип. За його словами, з урахуванням відсутності вільних місць у центрі та рекреаційній зоні, забудовники змістять увагу на території, що знаходяться на периферії.

“Будівельникам не буде куди подітися, окрім як заходити на Молдаванку. І ми допомагатимемо забудовнику заходити на такі будинки”, — сказав Кучук.

За словами Кучука, в історичному центрі міста старе житло також ремонтуватись не буде, якщо це не стосується будівель, що мають архітектурно-історичне значення. Однак і висоток не буде також, пообіцяв чиновник. За словами Кучука, в мерії розробляються норми, згідно з якими нові будівлі у центрі не повинні перевищувати висоту 21,6 м.

До речі

Декларацію Кучука перевіряє НАЗК. У декларації чиновника чисельне нерухоме майно, зокрема закордоном.

Родичі першого віцемера також мають елітну нерухомість.

Українські Національні Новини

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