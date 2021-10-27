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Одесская мэрия не будет восстанавливать ветхое жилье

Киев • УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Восстанавливать ветхий фонд в Одессе не будут, а на месте ветхих зданий вырастут высотные объекты. Об этом на заседании депутатских комиссий горсовета по вопросам ЖКХ и архитектуры первый заместитель городского головы Одессы Михаил Кучук.

Одесская мэрия не будет восстанавливать ветхое жилье

Детали

Чиновник сообщил, что речь идет о таких одесских районах, как Молдаванка и Пересыпь. По его словам, с учетом отсутствия свободных мест в центре и рекреационной зоне, застройщики сместят внимание на территории, находящиеся на периферии.

“Строителям не будет куда деваться, кроме как заходить на Молдаванку. И мы будем помогать застройщику заходить на такие дома”, — сказал Кучук.

По словам Кучука, в историческом центре города ветхое жилье также ремонтироваться не будет, если это не касается зданий, имеющих архитектурно-историческое значение. Однако, и высоток не будет также, пообещал чиновник. По словам Кучука в мэрии разрабатываются нормы, согласно которым, новые здания в центре не должны будут превышать высоту 21,6 м.

К слову

Декларацию Кучука проверяет НАПК. В декларации чиновника многочисленное недвижимое имущество, в том числе заграницей.

Родственники первого вице-мэра также владеют элитной недвижимостью.

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